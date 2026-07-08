В Нью-Йорке арестовали за мошенничество нелегала с Украины

Подсудимый был признан виновным в сговоре с целью осуществления мошенничества, связанного с поддельными документами.
«Этот 27-летний украинский преступник был осужден за сговор с целью совершения мошенничества, связанного с удостоверяющими личность документами», — сообщили представители ICE.
До момента депортации Назаренко будет находиться под стражей. После высылки из страны ему будет навсегда запрещено возвращаться на территорию Соединенных Штатов.
Ранее Еврокомиссия впервые предложила лишить статуса временной защиты в Европе вновь прибывших беженцев с Украины, годных для боевых действий.
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