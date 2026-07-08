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Часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ на энергосистему

Часть жителей Запорожской области ночью 8 июля столкнулась с перебоями электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в «Максе».

Источник: Life.ru

По его словам, энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Масштаб повреждений и сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что накануне в Запорожской области уже фиксировались повреждения энергетических объектов после атак ВСУ. Тогда специалисты также обследовали инфраструктуру и приступили к устранению последствий. Под удар попали несколько объектов энергосистемы, из-за чего часть жителей временно осталась без электричества.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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