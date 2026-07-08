Часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ на энергосистему

По его словам, энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Масштаб повреждений и сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.
Ранее Life.ru писал, что накануне в Запорожской области уже фиксировались повреждения энергетических объектов после атак ВСУ. Тогда специалисты также обследовали инфраструктуру и приступили к устранению последствий. Под удар попали несколько объектов энергосистемы, из-за чего часть жителей временно осталась без электричества.
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