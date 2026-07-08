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Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3685

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3685 человек. Власти страны продолжают подсчёт последствий стихийного бедствия, которое стало одним из самых серьёзных за последние годы.

Источник: Life.ru

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что травмы получили более 16,7 тыс. человек, а почти 18 тысяч жителей лишились жилья. Полностью разрушены 190 зданий, ещё 856 объектов получили серьёзные повреждения, а спасатели смогли вызволить из зоны бедствия более 6,4 тыс. человек.

Землетрясение произошло вечером 24 июня. За короткий промежуток времени были зафиксированы два мощных подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5, эпицентры которых находились примерно в 10 километрах друг от друга.

Сейчас в пострадавших районах продолжаются восстановительные работы и помощь населению. Власти сообщили, что пострадавшим семьям уже передали тысячи тонн продуктов и организовали медицинскую поддержку.

Ранее Life.ru писал, что учёные нашли причину неожиданных мощных землетрясений. Исследователи изучили данные о землетрясениях по всему миру за период с 1976 по 2024 год и обратили внимание на особый показатель, связанный с вероятностью сильных толчков. Оказалось, что некоторые пологие зоны погружения тектонических плит способны накапливать значительную энергию и становиться источниками крупных катастроф.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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