В Хабаровском крае за 7 июля произошло два ДТП с тремя пострадавшими

Также 17 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, причём 14 таких случаев пришлись на краевую столицу. Сами пешеходы тоже нарушали правила: за сутки составили 13 материалов за неправильный переход дороги, восемь — в Хабаровске.