В Хабаровском крае за 7 июля произошло два ДТП с тремя пострадавшими

В Хабаровском крае за 7 июля произошло два ДТП с пострадавшими. Травмы получили три человека, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, одна авария была столкновением автомобилей — в ней пострадали два человека. Ещё одно ДТП связано со съездом машины с дороги.
За сутки инспекторы выявили 316 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 13 водителей, которые сели за руль пьяными или отказались проходить медосвидетельствование. Семерых таких нарушителей остановили в Хабаровске.
Также 17 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, причём 14 таких случаев пришлись на краевую столицу. Сами пешеходы тоже нарушали правила: за сутки составили 13 материалов за неправильный переход дороги, восемь — в Хабаровске.
Кроме того, в регионе задержали 27 водителей без прав или после лишения. В Хабаровске таких нарушителей оказалось 11.