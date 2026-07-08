Вулкан Шивелуч выбросил новый столб пепла на высоту 7 километров

«Восьмого июля 2026 года в 07.47 (7 июля 22.47 мск) на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7000 м над уровнем моря», — отметили специалисты.
На Шивелуче продолжается эксплозивно-экструзивное извержение. Вулкан демонстрирует мощную газово-паровую активность. В северной части лавового купола растёт новый блок лавы. Вулкану присвоен оранжевый код угрозы для авиации.
Ранее пепловое облако, образовавшееся после серии выбросов на вулкане Шивелуч, накрыло район аэропорта Елизово и Петропавловска-Камчатского. Размеры облака составляли около 222 на 45 километров. Оно сформировалось в результате последних выбросов пепла, начавшихся вечером 5 июля. Тогда столб пепла поднимался на высоту до 12 километров над уровнем моря.
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