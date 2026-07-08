Вулкан Шивелуч выбросил новый столб пепла на высоту 7 километров

Ранее пепловое облако, образовавшееся после серии выбросов на вулкане Шивелуч, накрыло район аэропорта Елизово и Петропавловска-Камчатского. Размеры облака составляли около 222 на 45 километров. Оно сформировалось в результате последних выбросов пепла, начавшихся вечером 5 июля. Тогда столб пепла поднимался на высоту до 12 километров над уровнем моря.