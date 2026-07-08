Юношу задержали за помощь в обмане пенсионерки в Подмосковье на 550 тысяч рублей

— Аферисты обманули 65-летнюю жительницу Власихи, используя двухэтапную преступную схему. Сначала ей пришло СМС о замене приборов учета воды с просьбой подтвердить операцию кодом, который она продиктовала. Потом последовал звонок от лжесотрудников Роспотребнадзора и прокуратуры. Они убедили женщину, что ее персональные данные стали известны мошенникам, которые пытаются оформить на ее имя кредиты, — рассказала она.