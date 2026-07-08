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Юношу задержали за помощь в обмане пенсионерки в Подмосковье на 550 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД РФ «Власиха» задержали 18-летнего жителя Краснодарского края, которого подозревают в совершении мошенничества. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД РФ «Власиха» задержали 18-летнего жителя Краснодарского края, которого подозревают в совершении мошенничества. Об этом в понедельник, 7 июля, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— Аферисты обманули 65-летнюю жительницу Власихи, используя двухэтапную преступную схему. Сначала ей пришло СМС о замене приборов учета воды с просьбой подтвердить операцию кодом, который она продиктовала. Потом последовал звонок от лжесотрудников Роспотребнадзора и прокуратуры. Они убедили женщину, что ее персональные данные стали известны мошенникам, которые пытаются оформить на ее имя кредиты, — рассказала она.

Для сохранения сбережений пожилой женщине велели снять со счетов все наличные и передать их курьеру для дальнейшего зачисления на безопасный счет. Находясь под психологическим давлением, гражданка встретилась с посыльным в Одинцово и отдала ему 550 тыс. руб., назвав заранее оговоренное кодовое слово.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали молодого человека, выполнявшего в преступном плане роль курьера. Со слов подозреваемого, он нашел подработку в одном из мессенджеров. Его задача заключалась в том, чтобы забирать деньги у граждан, конвертировать их в криптовалюту и переводить на счета, указанные кураторами.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников противоправной деятельности.

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