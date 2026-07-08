Собянин: Уничтожено три беспилотника на подлете к Москве

Незадолго до этого ВСУ нанесли удар по крупнейшему в РФ Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Губернатор региона Виталий Хоценко подтвердил, что город был атакован и нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска.