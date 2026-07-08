52 убийства Украинского Чикатило раскрыли только после смерти невиновного

У Мозолы была семья. Его жена Нина рассказывала, что не знала об аресте мужа; ключ от съемной квартиры остался у него, и ей пришлось идти ночевать к родителям. На следующий день к ней на работу пришли сотрудники СБУ, сообщили о задержании и увезли на допрос. В их маленькой комнате провели обыск. Ничего не нашли, но по улице уже пошли слухи.