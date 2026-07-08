Пятеро жителей Тувы похитили у фермера яков

В Монгун-Тайгинском районе пятеро местных жителей предстанут перед судом за кражу яков. Об этом рассказали в прокуратуре по Республике Тыва.
По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемые похитили семь голов яков, которые принадлежали местному фермеру. На этот шаг они пошли из корысти.
Потерпевшему причинили ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. Обвиняемые уже возместили всю сумму.
Районный прокурор утвердил обвинительное заключение по статье «Кража». Дело рассмотрит Овюрский районный суд. Мужчинам может грозить до пяти лет колонии.