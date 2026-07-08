В ночь на 8 июля ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

Тем временем, часть жителей Запорожской области ночью 8 июля столкнулась с перебоями электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру Вооружённых сил Украины (ВСУ). Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Масштаб повреждений и сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.