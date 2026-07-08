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В ночь на 8 июля ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ночью 8 июля отразили атаку трёх украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

По его словам, воздушные цели были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. После падения обломков на местах работают специалисты экстренных служб, которые оценивают возможные последствия.

Информации о пострадавших и повреждениях объектов пока не поступало. Специалисты продолжают работу на местах возможного падения фрагментов беспилотников.

Тем временем, часть жителей Запорожской области ночью 8 июля столкнулась с перебоями электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру Вооружённых сил Украины (ВСУ). Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Масштаб повреждений и сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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