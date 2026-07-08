В ночь на 8 июля ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

По его словам, воздушные цели были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. После падения обломков на местах работают специалисты экстренных служб, которые оценивают возможные последствия.
Информации о пострадавших и повреждениях объектов пока не поступало. Специалисты продолжают работу на местах возможного падения фрагментов беспилотников.
Тем временем, часть жителей Запорожской области ночью 8 июля столкнулась с перебоями электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру Вооружённых сил Украины (ВСУ). Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Масштаб повреждений и сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.
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