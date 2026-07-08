9-летний мальчик утонул во время отдыха с родителями на диком озере в НСО

4 июля 2026 года днём взрослые с 9-летним мальчиком пришли на берег озера в Коченёвском районе Новосибирской области, несмотря на запрет купаться в неположенном месте. Во время нахождения в воде мальчик, не умеющий плавать, утонул.
Коченёвский межрайонный следственный отдел СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи осмотрели место происшествия и выясняют все обстоятельства трагедии.
Одновременно прокуратурой района проводится проверка органов системы профилактики и местного самоуправления по соблюдению законодательства о безопасности пребывания граждан на водных объектах.
С мая по июль в Новосибирской области утонули трое несовершеннолетних. Следователи устанавливают причины и условия трагедий.
Ранее мы рассказывали, что жителям Новосибирска советуют ограничить дальние поездки из-за нехватки бензина.
Татьяна Картавых