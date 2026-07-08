Под Волгоградом поймали фермера на получении молока от фантомного скота

Заявки на производственные сертификаты от хозяйствующего субъекта хутора Обливского в Кумылженском районе обнаружились при проверке систем «Меркурий» и «Хорриот». При этом данных о наличии молочного скота в системах не нашлось. Таким образом у ведомственных служб не имеется никаких сведений о сельхозживотных, их маркировке и ветеринарных обработках. Это не только нарушает закон «О ветеринарии», но и может привести к появлению на прилавках опасной продукции.