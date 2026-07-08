В Новосибирске ввели особый режим в пострадавшем от взрыва газа доме на Народной

Согласно тексту постановления, департамент энергетики и ЖКХ должен провести комиссионное обследование здания, а также рассмотреть возможность выделения субсидии для компенсации затрат на содержание и восстановление общего имущества здания. А также — осуществлять постоянный контроль за ремонтными работами. На весь период восстановления жильцам, которые в этом нуждаются, обеспечат предоставление помещений из городского маневренного фонда.