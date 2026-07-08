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В Новосибирске ввели особый режим в пострадавшем от взрыва газа доме на Народной

В доме № 57 на улице Народной ввели режим повышенной готовности после взрыва газа и пожара. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

Согласно тексту постановления, департамент энергетики и ЖКХ должен провести комиссионное обследование здания, а также рассмотреть возможность выделения субсидии для компенсации затрат на содержание и восстановление общего имущества здания. А также — осуществлять постоянный контроль за ремонтными работами. На весь период восстановления жильцам, которые в этом нуждаются, обеспечат предоставление помещений из городского маневренного фонда.

Отдельное поручение получил департамент по социальной политике: его специалисты рассмотрят возможность оказания социальной помощи всем жителям двухэтажки. Управляющей компании «Регион» рекомендовано без заключить договор со специализированной организацией для разработки проектно-сметной документации и подать заявку на получение субсидии для выполнения самих ремонтных работ.

Напомним, что 19 июня в доме на Народной в квартире на втором этаже произошёл взрыв газа, который спровоцировал масштабный пожар. Огонь охватил 600 квадратных метров. В результате происшествия были спасены четыре человека, двое пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.