В Новосибирске ввели особый режим в пострадавшем от взрыва газа доме на Народной

Согласно тексту постановления, департамент энергетики и ЖКХ должен провести комиссионное обследование здания, а также рассмотреть возможность выделения субсидии для компенсации затрат на содержание и восстановление общего имущества здания. А также — осуществлять постоянный контроль за ремонтными работами. На весь период восстановления жильцам, которые в этом нуждаются, обеспечат предоставление помещений из городского маневренного фонда.
Отдельное поручение получил департамент по социальной политике: его специалисты рассмотрят возможность оказания социальной помощи всем жителям двухэтажки. Управляющей компании «Регион» рекомендовано без заключить договор со специализированной организацией для разработки проектно-сметной документации и подать заявку на получение субсидии для выполнения самих ремонтных работ.
Напомним, что 19 июня в доме на Народной в квартире на втором этаже произошёл взрыв газа, который спровоцировал масштабный пожар. Огонь охватил 600 квадратных метров. В результате происшествия были спасены четыре человека, двое пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.