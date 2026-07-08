Лодка с рыбаками перевернулась в Татарстане, есть погибший

По данным ведомства, трагедия произошла утром 7 июля на Волге, в районе деревни Улитино Зеленодольского района РТ. Одному рыбаку удалось спастись, но второй мужчина утонул.
По данному факту проводится доследственная проверка.
В Татарстане перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из них погиб. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.
По данным ведомства, трагедия произошла утром 7 июля на Волге, в районе деревни Улитино Зеленодольского района РТ. Одному рыбаку удалось спастись, но второй мужчина утонул.
По данному факту проводится доследственная проверка.