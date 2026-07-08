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Лодка с рыбаками перевернулась в Татарстане, есть погибший

В Татарстане перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из них погиб. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Источник: Центральное МСУТ СК России

По данным ведомства, трагедия произошла утром 7 июля на Волге, в районе деревни Улитино Зеленодольского района РТ. Одному рыбаку удалось спастись, но второй мужчина утонул.

По данному факту проводится доследственная проверка.