Мужчина погиб при пожаре в Красноярском крае

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 11 пожаров. В подъезде дома по улице Бограда в Красноярске из-за короткого замыкания проводки загорелся электрощиток. Подъезд сильно задымился. Звено газодымозащитной службы спасло по лестничным маршам двух человек. Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 13 сотрудников личного состава.
В ночь на 7 июля в селе Еловое Емельяновского муниципального округа горела надворная постройка и кровля жилого дома. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Во время тушения огня в доме обнаружили тело мужчины.
Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.