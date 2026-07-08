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Мужчина погиб при пожаре в Красноярском крае

За сутки в регионе произошло 11 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 11 пожаров. В подъезде дома по улице Бограда в Красноярске из-за короткого замыкания проводки загорелся электрощиток. Подъезд сильно задымился. Звено газодымозащитной службы спасло по лестничным маршам двух человек. Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 13 сотрудников личного состава.

В ночь на 7 июля в селе Еловое Емельяновского муниципального округа горела надворная постройка и кровля жилого дома. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Во время тушения огня в доме обнаружили тело мужчины.

Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.