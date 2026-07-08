Мужчина погиб при пожаре в Красноярском крае

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 11 пожаров. В подъезде дома по улице Бограда в Красноярске из-за короткого замыкания проводки загорелся электрощиток. Подъезд сильно задымился. Звено газодымозащитной службы спасло по лестничным маршам двух человек. Пожар ликвидировали 4 единицы техники и 13 сотрудников личного состава.