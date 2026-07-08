Подозреваемую в причастности к смерти 5-летней дочери мать из Красноярского края нашли в Новосибирске

27 июня 2026 года женщина с дочерью покинули квартиру на улице Красной Звезды в Ачинске и исчезли. На железнодорожной насыпи у улицы 5 Июля было найдено тело девочки. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину её смерти.