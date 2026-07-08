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Подозреваемую в причастности к смерти 5-летней дочери мать из Красноярского края нашли в Новосибирске

Раскрыто местонахождение пропавшей жительницы Ачинска.

Источник: НДН.ИНФО

В рамках расследования уголовного дела о пропаже 32-летней жительницы Ачинска и её 5-летней дочери, которое ведётся Следственным управлением ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, удалось установить, где находится женщина. Она обнаружена в Новосибирске.

Благодаря слаженной работе следователей, криминалистов, оперативных сотрудников МО МВД России «Ачинский», уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю и новосибирской полиции, местонахождение женщины было установлено. В ходе оперативно-розыскных мероприятий использовался программный комплекс с видеоаналитикой.

27 июня 2026 года женщина с дочерью покинули квартиру на улице Красной Звезды в Ачинске и исчезли. На железнодорожной насыпи у улицы 5 Июля было найдено тело девочки. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину её смерти.

Вскоре женщина будет доставлена в следственный отдел для допроса.

Татьяна Картавых