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Движение из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за угрозы БПЛА

Для обеспечения безопасности в Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности и перекрыт выезд из Ярославля в сторону столицы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в совём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал он.

Все учреждения региона продолжают работу в обычном режиме. Военные и оперативные службы делают всё необходимое для отражения угрозы. О снятии режима «Беспилотная опасность» сообщат дополнительно.

Тем временем, часть жителей Запорожской области ночью 8 июля столкнулась с перебоями электроснабжения после атаки на энергетическую инфраструктуру Вооружённых сил Украины (ВСУ). Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы. Масштаб повреждений и сроки полного восстановления энергоснабжения пока не уточняются.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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