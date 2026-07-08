Криминалист Игнатов: дети в Тыве могли пропасть из-за украинских кураторов

Пропавших в Кызыле 12-летних девочек могли завербовать украинские кураторы, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, вечером 1 июля 12-летние школьницы Амина и Айлана ушли гулять и не вернулись. В ходе расследования были изучены записи с камер видеонаблюдения: на них видно, что девочки направлялись в сторону дамбы на Енисее.
На берегу реки правоохранители обнаружили их мобильные телефоны. Примечательно, что устройства были аккуратно сложены и выключены, однако после включения удалось установить, что они не разряжались. Этот факт насторожил родственников.
Позднее в воде нашли обувь школьниц: сначала сандалию одной из девочек примерно в 400 метрах от места обнаружения телефонов, а затем тапок второй — уже в 22 километрах ниже по течению Енисея.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В числе основных версий — утопление, однако родственники считают, что девочек могли похитить.
Игнатов допустил, что криминальная версия в данном случае имеет место быть, однако назвал еще одну.
«Нужно изучить все места, в том числе те, куда девочки могли спрятаться по заданию украинских кураторов. Такое может быть, но эта версия маловероятна, поскольку никаких требований родственникам не поступало», — отметил эксперт.
Региональные СМИ сообщают, что родители одной из девочек пообещали миллион рублей тому, кто видел школьниц после пропажи или знает что-либо об их местонахождении.
Ранее стало известно, что в Туве проводят проверку по жалобам на действия участников поисков девочек.