Родители держали четверых детей взаперти и морили голодом

В бразильском городе Апаресида-ди-Гояния правоохранительные органы провели операцию по освобождению четверых детей, которых родители держали взаперти и морили голодом.
Как сообщает Metropoles, в ходе проверки выяснилось, что в доме проживают малолетний ребенок и трое подростков в возрасте 12, 14 и 17 лет. Все дети жили в антисанитарных условиях и не посещали образовательные учреждения.
Родители были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по фактам жестокого обращения с детьми, незаконного лишения свободы и возможного нецелевого расходования соцвыплат. Финансовая поддержка, предназначавшаяся одному из детей с диагнозом расстройства аутистического спектра, использовалась родителями в личных целях.
После медицинского осмотра младшего ребенка отпустили домой, а двое старших были госпитализированы с признаками сильного истощения. Дети находятся под медицинским наблюдением.
Ранее сообщалось, что в Индии многодетный отец изнасиловал и убил трёхлетнюю девочку.