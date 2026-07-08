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Родители держали четверых детей взаперти и морили голодом

Полиция освободила четверых детей, которых родители держали взаперти и морили голодом.

Источник: Аргументы и факты

В бразильском городе Апаресида-ди-Гояния правоохранительные органы провели операцию по освобождению четверых детей, которых родители держали взаперти и морили голодом.

Как сообщает Metropoles, в ходе проверки выяснилось, что в доме проживают малолетний ребенок и трое подростков в возрасте 12, 14 и 17 лет. Все дети жили в антисанитарных условиях и не посещали образовательные учреждения.

Родители были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по фактам жестокого обращения с детьми, незаконного лишения свободы и возможного нецелевого расходования соцвыплат. Финансовая поддержка, предназначавшаяся одному из детей с диагнозом расстройства аутистического спектра, использовалась родителями в личных целях.

После медицинского осмотра младшего ребенка отпустили домой, а двое старших были госпитализированы с признаками сильного истощения. Дети находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что в Индии многодетный отец изнасиловал и убил трёхлетнюю девочку.