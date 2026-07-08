В Киеве объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявляли в Киеве во второй раз за день. Об этом сообщало украинское издание «Общественное. Новости».
Сирены работали в Киеве 7 минут. Сообщалось о взрывах в украинской столице.
В красной зоне находятся Днепропетровская, Киевская, Николаевская, Харьковская и Черниговская области.
В новость внесены изменения (05:07 мск) — добавлена информация об отмене воздушной тревоги.
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