Золотодобытчики загрязнили четыре реки Хабаровского края на 45,7 млн рублей

В ведомстве напомнили, что Водный кодекс РФ обязывает недропользователей не допускать загрязнения окружающей среды. За сброс неочищенных вод по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Однако в данном случае речь идет не о штрафе, а о прямом возмещении ущерба, что в разы серьезнее по финансовым последствиям.