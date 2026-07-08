Золотодобытчики загрязнили четыре реки Хабаровского края на 45,7 млн рублей

Специалисты главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Хабаровского края совместно с прокуратурой проверили золотодобытчиков, работающих на россыпных месторождениях в Ульчском районе и районе имени Полины Осипенко. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», итог проверки стал самым масштабным за последние полгода: сумма ущерба, нанесенного водным объектам, оценена в 45,7 млн рублей.
Как выяснили инспекторы, промышленная вода, использовавшаяся для промывки драгоценного металла, сбрасывалась в русла рек без какой-либо фильтрации. Загрязнение затронуло сразу четыре водные артерии. Чтобы рассчитать ущерб, экологи применили методику, учитывающую массу взвешенных частиц (по объему это сопоставимо с несколькими самосвалами грунта, высыпанными прямо в воду), площадь загрязненной акватории и суровые природно-климатические условия региона.
— Такая деятельность напрямую влияет на качество воды и экосистему. Контролировать бережное отношение к природе — наша прямая задача. Расчеты ущерба мы уже передали в прокуратуру. Это четкий сигнал всем недропользователям: за загрязнение рек придется платить, и речь идет не о символических штрафах, а о миллионах рублей реального ущерба, — прокомментировал итоги руководитель управления Сергей Распутин.
Начальник отдела экологического надзора Максим Нохрин уточнил, что выявленные нарушения — это не единичный случай, однако по сумме ущерба этот случай стал самым крупным в крае за последние полгода. При этом взысканные деньги не являются штрафом в бюджет региона. Они пойдут в федеральную казну и в дальнейшем могут быть направлены на восстановление водоемов. Добиться возмещения власти намерены либо добровольно, либо через суд.
Добавим, что управление ведет системную работу по выявлению нарушителей с 2024 года. Только за 2024−2025 годы уже взыскан ущерб на общую сумму более 6 млн рублей за загрязнение Красной речки, реки Кайгачана, ручья Лиственничный и других объектов. Решения судов вступили в законную силу. А в 2026 году суд уже рассмотрел иск ещё на 1 млн рублей с одного из водопользователей.
В ведомстве напомнили, что Водный кодекс РФ обязывает недропользователей не допускать загрязнения окружающей среды. За сброс неочищенных вод по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ предусмотрены штрафы: для граждан — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Однако в данном случае речь идет не о штрафе, а о прямом возмещении ущерба, что в разы серьезнее по финансовым последствиям.