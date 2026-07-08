400 тысяч заплатит пара волгоградцев за вырубку дерева у их частного дома

Суд, рассмотрев все обстоятельства, и учитывая то, что ответчики ни порубочного билета не просили, ни разрешения на пересадку дерева, обязал их выплатить 145 тысяч рублей в качестве наказания за незаконный снос зеленого насаждения и еще 251 тысячу рублей в качестве компенсации его стоимости.