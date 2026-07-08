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400 тысяч заплатит пара волгоградцев за вырубку дерева у их частного дома

Мужчина с женщиной срубили клен, чтобы перенести свой забор, но сделали это незаконно.

В Красноармейском районе города-героя суд взыскал с пары местных жителей крупную сумму за незаконную вырубку дерева и его стоимость, сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Пень вместо почти 50-летнего клена обнаружили специалисты районной администрации. Согласно их данным, полуметровое в обхвате дерево спилили жители частного дома, рядом с которым он рос. При этом Елизавета и Александр еще и передвинули свой забор, захватив часть муниципальной земли. А возмещать ущерб за снос дерева добровольно они отказались.

Суд, рассмотрев все обстоятельства, и учитывая то, что ответчики ни порубочного билета не просили, ни разрешения на пересадку дерева, обязал их выплатить 145 тысяч рублей в качестве наказания за незаконный снос зеленого насаждения и еще 251 тысячу рублей в качестве компенсации его стоимости.

Тем временем жители Краснооктябрьского района забили тревогу из-за уничтожения целой аллеи живых деревьев.

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