Следы маньяка или мошенников: новые версии в деле пропавших в Кызыле детей

В Кызыле седьмые сутки продолжаются поиски двух 12-летних школьниц — Амины и Айланы. Девочки пропали вечером 1 июля. Они ушли гулять и не вернулись.
Криминалист Михаил Игнатов в экслюзивной беседе с aif.ru оценил версии их исчезновения и озвучил неожиданное предположение.
День пропажи.
Амина и Айлана — одноклассницы и подруги, обе из благополучных многодетных семей. На учётах не состояли, раньше никогда не уходили из дома надолго и всегда предупреждали родителей, куда идут.
Вечером 1 июля, около 17:00−18:00, они вышли из своих домов — один на улице Буренской, другой на улице Листвянка — и направились гулять.
По данным с камер видеонаблюдения, в последний раз их зафиксировали, когда они поворачивали в сторону улицы Колхозной — в направлении дамбы и берега Енисея. С тех пор о их местонахождении ничего не известно.
Родители обратились в полицию в ночь с 1 на 2 июля.
Что нашли на месте: телефоны, обувь и загадки.
В ходе оперативных мероприятий были изучены записи с камер видеонаблюдения. На берегу Енисея обнаружили мобильные телефоны девочек. Важная деталь: устройства были аккуратно сложены и выключены, при этом заряд аккумуляторов ещё сохранялся.
Это породило версии, что телефоны могли подбросить. Позже в воде нашли обувь: сначала сандалию одной из девочек примерно в 400 метрах от места, где лежали телефоны, а затем тапок второй — уже в 22 километрах ниже по течению Енисея. Родственники опознали вещи.
Раскрытые детали о найденных телефонах и обуви после пропажи двух девочек в Кызыле могут указывать на наличие криминального следа, сообщил Михаил Игнатов.
«Детали о выключенных телефонах и найденной обуви могут указывать на наличие криминала. Надо искать в округе: куда они могли уйти, куда их могли вывести. Если это криминальная версия, что вполне вероятно, то за этим может стоять какой-нибудь извращенец, маньяк, который похитил их и держит у себя в подвале. По примеру скопинского маньяка. Он может удерживать их», — пояснил эксперт.
Скопинский маньяк (Виктор Мохов) в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девушек, которые провели в подвале более трёх с половиной лет.
Версии следствия: от несчастного случая до убийства.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В числе основных версий — утопление. В том месте, где нашли телефоны, берег обрывистый, а в Енисее сильное течение и есть опасные участки (воронки).
Есть предположение, что девочки могли играть у воды, одна начала падать, схватила вторую — и обе не удержались. Однако родители одной из девочек высказывают сомнения в версии несчастного случая: по их словам, дочь не умела плавать и сама бы в Енисей не полезла.
Украинский след: версия, которую нельзя исключать.
Игнатов допустил, что криминальная версия в данном случае имеет место быть, однако назвал ещё одну.
«Нужно изучить все места, в том числе те, куда девочки могли спрятаться по заданию украинских кураторов. Такое может быть, но эта версия маловероятна, поскольку никаких требований родственникам не поступало», — отметил эксперт.
Ложный след и общественный резонанс.
В местных чатах распространилась информация от женщины, которая называла себя ясновидящей: она заявила, что девочки удерживаются в конкретном частном доме. Толпа людей собралась у этого дома, пыталась проникнуть внутрь, было повреждено имущество.
На место приехали силовики, провели проверку — следов пребывания девочек не нашли. Министр внутренних дел республики лично общался с людьми, подтвердил непричастность хозяев дома и призвал не мешать следствию.
По факту беспорядков возбудили уголовные дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.
Как организованы поиски.
К операции подключились полиция, Следственный комитет, МЧС, водолазы, кинологи, волонтёры и местные жители. Задействованы беспилотники, плавсредства, тепловизоры.
Зону поиска постепенно расширяли — в том числе обследовали акваторию вплоть до Саяно-Шушенского водохранилища и района города Шагонар. На пике в поисках участвовали более 800 человек.
Региональные СМИ сообщают, что родители одной из девочек пообещали миллион рублей тому, кто видел школьниц после пропажи или знает что-либо об их местонахождении.
Тайна остаётся нераскрытой.
Исчезновение двух девочек в Кызыле остаётся одной из самых тревожных историй этого лета. Ни одна из версий — ни утопление, ни похищение, ни украинский след — пока не получила подтверждения.