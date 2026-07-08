Следы маньяка или мошенников: новые версии в деле пропавших в Кызыле детей

«Детали о выключенных телефонах и найденной обуви могут указывать на наличие криминала. Надо искать в округе: куда они могли уйти, куда их могли вывести. Если это криминальная версия, что вполне вероятно, то за этим может стоять какой-нибудь извращенец, маньяк, который похитил их и держит у себя в подвале. По примеру скопинского маньяка. Он может удерживать их», — пояснил эксперт.