Необычный нарушитель разбил стёкла в магазине в Эхирит-Булагатском районе

Ранее агентство сообщало, что Черемховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Свирска. Мужчина обвинялся в организации поджога, причинившего значительный ущерб. 5 мая прошлого года в поселке Молочное фигурант в ходе конфликта с соседом угрожал поджечь его имущество. В дальнейшем мужчина склонил своего знакомого к поджогу сарая и крупно-рогатого скота.