Необычный нарушитель разбил стёкла в магазине в Эхирит-Булагатском районе

IrkutskMedia, 8 июля. В Эхирит-Булагатском районе накануне, 7 июля, в дежурную часть полиции обратился владелец магазина. Мужчина рассказал, что неизвестный нарушитель повредил фасад здания и разбил четыре стекла.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. Заявитель пояснил правоохранителю, что разбитые витрины и поврежденную сайдинговую обшивку обнаружил утром. Картина прояснилась, когда полицейский изучил записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался конь.
Служащий предположил, что животное агрессивно отреагировало на своё отражение в стёклах витрин. Жеребец взбесился, встал на дыбы и копытами начал бить по стёклам. В результате произошедшего никто не пострадал, однако животное нанесло владельцу магазина материальный ущерб. Отвечать за последствия придётся владельцу домашнего животного.
По факту произошедшего полицейский направит информацию в администрацию посёлка для организации специализированного выпаса домашнего скота.
Ранее агентство сообщало, что Черемховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Свирска. Мужчина обвинялся в организации поджога, причинившего значительный ущерб. 5 мая прошлого года в поселке Молочное фигурант в ходе конфликта с соседом угрожал поджечь его имущество. В дальнейшем мужчина склонил своего знакомого к поджогу сарая и крупно-рогатого скота.