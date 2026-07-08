Водитель сбил женщину на площади Маркса и заплатил штраф 25 тысяч рублей

Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал мужчину, виновного в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Так, в сентябре 2025 года водитель, двигаясь по тротуару вдоль площади Карла Маркса, не обеспечил безопасность движения и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшей причинены телесные повреждения средней тяжести.
Суд назначил нарушителю штраф в размере 25 тысяч рублей, однако постановление еще вступило в законную силу.