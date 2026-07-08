Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель сбил женщину на площади Маркса и заплатил штраф 25 тысяч рублей

Мужчина нарушил ПДД не уступил дорогу пешеходу.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал мужчину, виновного в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение вреда здоровью средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Так, в сентябре 2025 года водитель, двигаясь по тротуару вдоль площади Карла Маркса, не обеспечил безопасность движения и совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшей причинены телесные повреждения средней тяжести.

Суд назначил нарушителю штраф в размере 25 тысяч рублей, однако постановление еще вступило в законную силу.