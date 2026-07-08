Киллер уже в могиле: появились новые версии покушения на Ермолаева в Монако

«Заказчиком могли быть спецслужбы Украины. Это основная версия. Но также заказчиком убийства мог быть и кто-то из бизнес-партнёров Ермолаева. Кто-то, с кем у него могли быть финансовые трения. Однако первая версия наиболее вероятна, поскольку не зря же он уехал из Украины. Он не пошёл на определённые компромиссы с руководством государства и в последнее время проживал во Франции. Его самого могли заказать по двум причинам: он отказался от сделанных ему на Украине определённых предложений, это первое; а второе — его могли убрать в назидание другим, чтобы при похожих обстоятельствах другой человек принял предложение, а не отказался», — пояснил эксперт.