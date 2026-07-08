Киллер уже в могиле: появились новые версии покушения на Ермолаева в Монако

Тело главной подозреваемой по делу о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева нашли под Киевом. Женщину, как сообщают местные СМИ, убили.
Криминалист Михаил Игнатов в эксклюзивной беседе с aif.ru оценил версии произошедшего и назвал главных заказчиков преступления.
Детали покушения.
Вечером 29 июня 2026 года около 21:00 по местному времени на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла в жилом комплексе Монако прогремел взрыв. По записям камер видеонаблюдения, человек в тёмной одежде, светлых брюках и панаме подошёл к дому, оставил у входа рюкзак со взрывным устройством и быстро ушёл.
Бомба была начинена металлическими поражающими элементами — болтами и дробью, чтобы увеличить радиус поражения. Следователи считают, что исполнитель привёл устройство в действие дистанционно.
В результате взрыва пострадали трое: сам Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина и 13-летний сын пары. Ермолаев получил тяжёлые осколочные ранения и ожоги, после взрыва впал в кому, но позднее пришёл в сознание.
Анне Насобиной ампутировали обе ноги, она находилась в критическом состоянии. Подросток отделался лёгким ранением осколком в ногу.
Кто такой Вадим Ермолаев.
Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен, который в 2019 году отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.
В декабре 2023 года президент Украины ввёл против него персональные санкции сроком на 10 лет. По данным украинских властей, причиной стало то, что компании бизнесмена продолжали вести деятельность в Крыму.
После этого Ермолаев переехал сначала в Испанию, а затем в Монако, где и проживал на момент покушения.
Исполнительница и её судьба.
В ходе расследования следствие вышло на Анастасию Березовскую — 39-летнюю гражданку Украины. Её опознали по записям камер и показаниям свидетеля.
У женщины была татуировка в виде змеи на правой руке от плеча до локтя, она владела немецким языком и ранее регистрировалась в Германии. 3 июля Интерпол объявил её в международный розыск и выпустил «красное уведомление».
Однако 6 июля под Киевом обнаружили закопанное тело Анастасии Березовской — её застрелили в голову. Подозреваемую в покушении на украинского олигарха мог устранить заказчик преступления, сообщил криминалист Михаил Игнатов.
«Вряд ли её убили из-за мести. Скорее всего, заказчик устранил основного свидетеля, то есть человека, который мог бы пролить свет на заказчика, если бы начались разбирательства при задержании. Тем более преступление было совершено на территории другой страны. За этим преступлением могут стоять спецслужбы Украины, которые тоже могли действовать по указанию свыше. Это основная версия», — пояснил эксперт.
Кто заказчик: версии следствия.
По делу задержаны двое подозреваемых: действующий офицер Главного управления разведки МО Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов. По данным СМИ, офицер ГУР по фамилии Реут признался в убийстве Березовской — причём вместе с подельником. Следствие проверяет их причастность и к самому покушению на Ермолаева.
«Заказчиком могли быть спецслужбы Украины. Это основная версия. Но также заказчиком убийства мог быть и кто-то из бизнес-партнёров Ермолаева. Кто-то, с кем у него могли быть финансовые трения. Однако первая версия наиболее вероятна, поскольку не зря же он уехал из Украины. Он не пошёл на определённые компромиссы с руководством государства и в последнее время проживал во Франции. Его самого могли заказать по двум причинам: он отказался от сделанных ему на Украине определённых предложений, это первое; а второе — его могли убрать в назидание другим, чтобы при похожих обстоятельствах другой человек принял предложение, а не отказался», — пояснил эксперт.
Заказчик устранил свидетеля.
Покушение на Ермолаева в Монако и последующее убийство исполнительницы свидетельствуют о том, что за этим преступлением стоят серьёзные силы. Березовскую устранили, чтобы она не могла дать показания.
Следствие проверяет версию причастности украинских спецслужб. Олигарх, отказавшийся от украинского гражданства и попавший под санкции, стал мишенью. Кто заказал покушение — ГУР, бизнес-конкуренты или третья сторона — покажет следствие.