Любовник убил шестилетнего сына своей пассии

В индийском городе Лакхнау произошло жестокое преступление, повлекшее гибель шестилетнего мальчика. Женщина привезла в медцентр тело сына. По ее словам, мальчик погиб, поскользнувшись в ванной. Однако наличие многочисленных травм на теле ребенка вызвало сомнения у правоохранительных органов.
Отец мальчика заявил, что ответственность за его гибель несут мать и ее любовник. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний возлюбленный женщины, у которого был обнаружен металлический ковш, использованный при нанесении травм ребенку, сообщает издание Times of India.
Расследование показало, что женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях и регулярно приглашала его в дом во время отсутствия мужа. Подрастающий ребенок становился препятствием для их встреч.
Ранее сообщалось, что в Индии многодетный отец изнасиловал и убил трёхлетнюю девочку.