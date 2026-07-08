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Любовник убил шестилетнего сына своей пассии

Любовник убил шестилетнего сына своей пассии, который мешал им встречаться.

Источник: Аргументы и факты

В индийском городе Лакхнау произошло жестокое преступление, повлекшее гибель шестилетнего мальчика. Женщина привезла в медцентр тело сына. По ее словам, мальчик погиб, поскользнувшись в ванной. Однако наличие многочисленных травм на теле ребенка вызвало сомнения у правоохранительных органов.

Отец мальчика заявил, что ответственность за его гибель несут мать и ее любовник. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний возлюбленный женщины, у которого был обнаружен металлический ковш, использованный при нанесении травм ребенку, сообщает издание Times of India.

Расследование показало, что женщина познакомилась с мужчиной в социальных сетях и регулярно приглашала его в дом во время отсутствия мужа. Подрастающий ребенок становился препятствием для их встреч.

Ранее сообщалось, что в Индии многодетный отец изнасиловал и убил трёхлетнюю девочку.