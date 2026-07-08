Любовник убил шестилетнего сына своей пассии

Отец мальчика заявил, что ответственность за его гибель несут мать и ее любовник. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 26-летний возлюбленный женщины, у которого был обнаружен металлический ковш, использованный при нанесении травм ребенку, сообщает издание Times of India.