В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве в третий раз за день. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Предыдущий режим предупреждения об угрозе с воздуха продлился 7 минут.
Тревога также объявлена в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.
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