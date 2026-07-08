Попытка самостоятельно потушить авто закончилась госпитализацией жителя Ангарска

IrkutskMedia, 8 июля. Мужчина получил ожоги при попытке потушить загоревшийся автомобиль в Ангарске. Пожар произошел накануне вечером, 7 июля, в гаражно-строительном кооперативе «Искра-2». Пострадавшего госпитализировали.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, 44-летний владелец автомобиля пришел в гараж, чтобы набрать картошку. В помещении он почувствовал запах дыма, выбежал на улицу и увидел, что его машина уже охвачена огнем.
Мужчина попытался самостоятельно потушить пожар, но получил ожоги. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу.
Возгорание на площади 11 кв. метров ликвидировали 13 сотрудников МЧС с помощью двух автоцистерн. Дознаватели ведомства установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Напомним, салон красоты горел в 188-м квартале Ангарска 6 июля. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались двое человек.