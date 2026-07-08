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Соучастница футболиста Секача перестала сотрудничать со следствием

Софья Никольская, обвиняемая в соучастии в убийстве московской предпринимательницы, перестала давать показания. Девушка проходила по делу вместе с футболистом Даниилом Секачом. Адвокаты утверждали, что Никольская активно помогала следователям, пока оставалась свидетелем.

«После предъявления девушке обвинения она отказалась от сотрудничества со следствием», — приводит слова источника РИА «Новости».

При избрании меры пресечения выяснилось, что у девушки имеется швейцарское гражданство.

Напомним, преступление произошло в середине марта в квартире на Строгинском бульваре. Футболист Даниил Секач, выполняя указания злоумышленников, проник в дом к предпринимательнице. В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки, она выбежала на улицу предупредить мать. Однако пока спортсмен выкидывал из окна наличные и украшения, женщина вернулась, и Секач убил её. Преступник провёл всю ночь в квартире с телом женщины и её дочкой. Позже он был задержан и арестован. Ранее также был задержан один из кураторов разбойного нападения.

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