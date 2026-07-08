В Новосибирске завершили расследование дела о мошенничестве на 135 млн рублей

В Новосибирске завершено расследование уголовных дел в отношении начальника государственного учреждения и директора коммерческой фирмы. Им инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
В 2016—2017 годах между ведомством и компанией были заключены контракты на поставку автоматизированных гидрологических комплексов для замеров температуры воды в водоемах региона. Сумма сделок превысила 135 млн рублей.
Однако, по данным следствия, оборудование не соответствовало требованиям и не могло использоваться по назначению. Руководство учреждения приняло технику, несмотря на это.
Обвиняемых задержали в августе прошлого года, суд отправил их под домашний арест. Их имущество на сумму свыше 140 млн рублей арестовано. Уголовные дела переданы в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.