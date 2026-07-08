В Новосибирске завершили расследование дела о мошенничестве на 135 млн рублей

В Новосибирске завершено расследование уголовных дел в отношении начальника государственного учреждения и директора коммерческой фирмы. Им инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.