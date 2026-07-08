Центр Хабаровска остался без электричества из-за аварии на подстанции

Сегодня около 13 часов в Хабаровске на электроподстанции, расположенной по ул. Волочаевской в районе пересечения с ул. Муравьева-Амурского произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации ЕДДС краевой столицы на место оперативно выехали пожарные, однако их вмешательство не понадобилось.
Без электричества остались жилые дома, коммерческие и социальные учреждения на улицах Шеронова, Гоголя, Муравьева-Амурского, Волочаевской, Дзержинского.
На месте работает бригада специалистов Хабаровский городских электрических сетей.
О сроках устранения аварии пока не сообщается.