Центр Хабаровска остался без электричества из-за аварии на подстанции

Сегодня около 13 часов в Хабаровске на электроподстанции, расположенной по ул. Волочаевской в районе пересечения с ул. Муравьева-Амурского произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».