Жертва аферистов из Приморья устроилась на почту и отправляла им деньги

55-летняя жительница краевой столицы попала на удочку телефонных мошенников несколько месяцев назад. Ей позвонили якобы из госорганов, чтобы проверить трудовой стаж, и выманили код из СМС. Затем лжеследователь убедил женщину, что ее сбережения в опасности.