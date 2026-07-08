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Жертва аферистов из Приморья устроилась на почту и отправляла им деньги

Злоумышленники успели завладеть более чем 3,2 миллионами рублей.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке раскрыта запутанная схема многомиллионного обмана. Потерпевшая, сама того не желая, стала проводником воли аферистов.

Сотрудники полиции пресекли дальнейшие перечисления в почтовом отделении после тревожного звонка коллег женщины. К тому моменту злоумышленники уже завладели более чем 3,2 миллионами рублей.

55-летняя жительница краевой столицы попала на удочку телефонных мошенников несколько месяцев назад. Ей позвонили якобы из госорганов, чтобы проверить трудовой стаж, и выманили код из СМС. Затем лжеследователь убедил женщину, что ее сбережения в опасности.

Следуя инструкциям лжеследователя, женщина сняла 1,7 миллиона рублей и отдала курьеру для «безопасного счета». Но аферисты не остановились — они пообещали вернуть деньги, если она поможет правоохранительным органам.

Под этим предлогом женщина устроилась начальником почтового отделения, изучила систему международных переводов и ждала удобного момента. В день преступления, оставшись одна на рабочем месте, она оформила 11 платежей по реквизитам мошенников. Сумма перевалила за три миллиона рублей.

Благодаря бдительности коллег, полиция успела заблокировать дальнейшие операции. В отношении аферистов завели уголовное дело.