Пламя отступает: красноярские леса за сутки «похудели» на 17 тыс. га

По данным на утро 7 июля, в регионе фиксировалось 203 пожара на площади 157,6 тыс. га. К утру 8 июля количество возгораний снизилось до 168, они сосредоточены в семи округах, преимущественно на севере края. В тушении задействованы 951 человек и 11 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают спасатели.