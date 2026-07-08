Пламя отступает: красноярские леса за сутки «похудели» на 17 тыс. га

Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае за минувшие сутки сократилась на 17 тысяч гектаров и составила 140,5 тысяч гектаров. Об этом сообщает лесопожарный центр региона, отмечая, что в крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
По данным на утро 7 июля, в регионе фиксировалось 203 пожара на площади 157,6 тыс. га. К утру 8 июля количество возгораний снизилось до 168, они сосредоточены в семи округах, преимущественно на севере края. В тушении задействованы 951 человек и 11 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают спасатели.
Снижение площадей связано с прошедшими 7 июля сильными дождями, которые помогли сдержать стихию. При этом в регионе сохраняются высокие классы пожарной опасности, а на севере края 8 июля прогнозируют до плюс 27 градусов и ветер до 11 м/с, что может осложнить обстановку. Пожарные продолжают работать в усиленном режиме, мониторинг ситуации ведется круглосуточно.
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