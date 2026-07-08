Двое детей оказались заперты в квартире на пятом этаже в Кокшетау

В квартире оказались заперты двое детей 2016 и 2024 годов рождения.
С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились с крыши пятиэтажного жилого дома на пятый этаж, проникли в квартиру через балкон и открыли входную дверь изнутри.
Отмечается, что медицинская помощь детям не потребовалась.
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