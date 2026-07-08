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Двое детей оказались заперты в квартире на пятом этаже в Кокшетау

Двое детей оказались заперты в квартире на пятом этаже в Кокшетау. Чтобы вызволить их, спасатели спустились в квартиру с крыши, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Кокшетау спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС совершили выезд на аварийно-спасательные работы.

В квартире оказались заперты двое детей 2016 и 2024 годов рождения.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились с крыши пятиэтажного жилого дома на пятый этаж, проникли в квартиру через балкон и открыли входную дверь изнутри.

Отмечается, что медицинская помощь детям не потребовалась.

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