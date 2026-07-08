Почти 40 «наркохудожников» поймали в Приморье с начала лета

Борьба с наркограффити продолжается в Приморье. Только с начала лета правоохранительные органы выявили и привлекли к ответственности около 40 человек, участвовавших в нанесении таких меток, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Как сообщили в региональном департаменте по координации правоохранительной деятельности, совместно с местными властями регулярно проводятся рейды по выявлению и уничтожению подобных надписей на домах, заборах и иных объектах. При этом основной акцент делается на установление всей цепочки — от исполнителей до организаторов незаконной деятельности.
«С 15 по 19 июня на территории Приморья проведены профилактические мероприятия, направленные на недопущение и пресечение распространения информации о местах и способах продажи наркотических средств и психоактивных веществ. Выявлено 88 таких надписей и 38 человек, причастных к этой деятельности», — пояснили в ведомстве.
Отметим, что уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, наступает с 14 лет. Это касается как прямого сбыта, так и распространения информации о способах и местах продажи — в том числе через «бесконтактные» схемы.
Напомним, что, по словам начальника Управления МВД России по городу Владивостоку Дениса Боклагова, реагирование на факты нанесения наркорекламы незамедлительное: полиция мониторит соцсети и мессенджеры, часто фиксируя нарушения раньше, чем поступают официальные обращения. В 2025 году за такие деяния задерживались несовершеннолетние, и, по статистике, 90% из них — из благополучных семей.