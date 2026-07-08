Почти 40 «наркохудожников» поймали в Приморье с начала лета

Напомним, что, по словам начальника Управления МВД России по городу Владивостоку Дениса Боклагова, реагирование на факты нанесения наркорекламы незамедлительное: полиция мониторит соцсети и мессенджеры, часто фиксируя нарушения раньше, чем поступают официальные обращения. В 2025 году за такие деяния задерживались несовершеннолетние, и, по статистике, 90% из них — из благополучных семей.