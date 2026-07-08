Китайская провинция Ганьсу оплакивает 21 жертву стихии

В 2025 году прямой ущерб от стихийных бедствий в Китае составил 241,61 млрд юаней ($34,5 млрд), а общее число погибших и пропавших без вести достигло 763 человек. Нынешний оползень стал еще одним трагическим эпизодом в череде природных катаклизмов, обрушивающихся на страну в последние годы. Спасательные работы в Луннане завершены, пострадавшие получают медицинскую помощь. Причины и обстоятельства схода грунта выясняются.