Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Саратовскую область

Один человек погиб во время налета БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram. Несколько человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

Один человек погиб во время налета БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram. Несколько человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

По информации главы региона, была повреждена гражданская инфраструктура. Подробности не приводятся.

Господин Бусаргин предупредил об угрозе удара БПЛА около 2:00 мск. Экстренные службы региона были приведены в полную готовность, сообщал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше