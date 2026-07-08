Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Саратовскую область

Один человек погиб во время налета БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram. Несколько человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.
По информации главы региона, была повреждена гражданская инфраструктура. Подробности не приводятся.
Господин Бусаргин предупредил об угрозе удара БПЛА около 2:00 мск. Экстренные службы региона были приведены в полную готовность, сообщал он.
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