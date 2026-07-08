Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ в Саратовской области, есть пострадавшие

Один человек погиб, есть пострадавшие в результате атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Саратовской области. Об этом в среду, 8 июля, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
— В результате атаки БПЛА ВСУ имеются повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медицинская помощь, — написал он в мессенджере МАКС.
По его словам, один человек погиб. Глава области принес соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать необходимую поддержку.
7 июля в станице Смоленской Северского района Краснодарского края было зафиксировано падение обломков БПЛА, на территории одного из местных предприятий произошел пожар.
В тот же день губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что профильные службы ликвидируют последствия атаки украинских дронов на Омский нефтеперерабатывающий завод. Вместе с коллегами из правоохранительных и силовых структур он провел совмещенное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии области, на котором проанализировал атаку БПЛА.