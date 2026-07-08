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Один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, есть пострадавшие

В Саратовской области после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие и погибший. Об этом утром 8 июля сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, один человек погиб в результате атаки.

Источник: Life.ru

«Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка», — написал Бусаргин в своём телеграм-канале.

Специалисты продолжают оценивать последствия произошедшего, подробности уточняются.

Ранее Life.ru писал, что в десяти городах Татарстана объявили угрозу атаки беспилотников. Предупреждения получили жители Казани, Зеленодольска, Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска, Чистополя, Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов. В региональном управлении МЧС призвали граждан сохранять спокойствие и выполнять рекомендации служб при угрозе воздушной атаки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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