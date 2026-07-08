В Приморье судостроители недоплатили в бюджет 156 млн рублей

Фигуранты организовали фиктивный документооборот с аффилированными структурами, некоторые из которых имели лицензии на производство техники для Министерства обороны. В налоговые декларации вносились заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС. На самом же деле, по данным следствия, никаких реальных хозяйственных операций не было. Этот прием позволил предпринимателям уходить от уплаты НДС и страховых взносов с января 2021-го по декабрь 2023 года.