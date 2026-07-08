Мать погибшей в Ачинске девочки пока остаётся свидетелем

Женщина, найденная в Новосибирске после исчезновения с пятилетней дочерью, пока имеет статус свидетеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Известно, что сегодня Екатерину доставят в Красноярск для допроса.
Напомним, Екатерина и её дочь ушли из квартиры в Ачинске 27 июня. Об исчезновении заявил муж. Тело девочки нашли на железнодорожной насыпи, причина смерти пока не установлена. По факту пропажи возбуждено дело по статье «Убийство».
Ранее мы сообщали, что мать погибшей девочки из Ачинска гуляла по центру Новосибирска.