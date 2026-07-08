Мать погибшей в Ачинске девочки доставят в Красноярск для допроса

В Следственном комитете опровергли появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска отказывается сотрудничать со следствием. Эти сведения не соответствуют действительности, сообщила krsk.aif.ru представитель пресс-службы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
«Информация о том, что женщина не идёт на контакт со следствием и отказывается давать показания, не соответствует действительности. Она будет доставлена в Красноярск только поздним вечером и после этого допрошена», — пояснили в ведомстве.
Напомним, 27 июня Екатерина вместе с пятилетней дочерью ушла из квартиры в Ачинске и пропала. Об исчезновении в полицию заявил супруг. 5 июля тело девочки нашли на железнодорожной насыпи в Ачинске. Причина смерти пока не установлена — проводятся судебно-медицинские экспертизы. Женщину обнаружили 7 июля в Новосибирске с помощью систем видеоаналитики.
По факту исчезновения матери и ребёнка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Пока Екатерина находится в статусе свидетеля. Окончательное процессуальное решение будет принято после её допроса и всех необходимых следственных действий.
Ранее мы сообщали, что экспертиза причины смерти девочки в Ачинске займёт около месяца.