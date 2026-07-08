Водитель погиб под опрокинувшимся трактором в Тверской области

По предварительным данным, на одном из предприятий округа перевернулся трактор. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Правоохранители уже начали доследственную проверку. Специалисты изучают все детали происшествия и примут итоговое процессуальное решение.
Ранее в Самарской области произошла другая производственная авария. При ремонте трубопровода на местном предприятии погибли двое рабочих. Ещё один пострадавший с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение.
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