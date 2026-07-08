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На Чукотке 14 человек пострадали из-за ошибки водителя: об аварии с вахтовым автомобилем

Десять человек госпитализированы после опрокидывания автомобиля на Чукотке.

Источник: Комсомольская правда

ЧП произошло 8 июля на 10-м километре автодороги в районе города Билибино на Чукотке. Авария затронула 14 человек. Водитель вахтового автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства. В результате десять человек доставлены в больницу, уведомили в пресс-службе ГУ МЧС по Чукотскому краю.

Четыре человека отправлены на амбулаторное лечение. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. Они госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести.

«Водитель вахтового автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства», — оповестили в региональном МЧС.

В Сыктывкаре ранее погибли женщина и маленькая девочка. Следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП. Авария случилась на объездной дороге. Водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате авто влетело в машину, в салоне которой находились женщина и ребенок.

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