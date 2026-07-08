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В Братске из-за девушек устроили драку со стрельбой у кафе

Полиция выясняет обстоятельства конфликта.

Источник: ГУ МВД

В Братске полицейские задержали участников конфликта с применением сигнального оружия.

Об этом сообщили в региональном МВД.

Инцидент произошел возле кафе на улице Подбельского. Между двумя компаниями возникла словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе конфликта один из нарушителей выстрелил из сигнального пистолета в оппонента, ударил его спутницу и скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 2 установили и задержали двоих братьев: 23 и 30 лет. Задержанные пояснили, что причиной конфликта стали оскорбления в адрес девушек, с которыми они познакомились в заведении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Обстоятельства выясняются.