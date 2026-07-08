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Во Владивостоке допросили бойца ММА по делу об истязании жены

Следователи во Владивостоке допросили бойца ММА по делу об истязании жены.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля — РИА Новости.

Следователи допросили подозреваемого по делу об истязании девушки во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

Ранее местная жительница поделилась в соцсетях, что два года её избивает муж — боец ММА. Были опубликованы фото со следами побоев на лице и шее. Со слов девушки, полиция якобы не реагирует на обращения. Краевое УМВД сообщило, что от потерпевшей поступило заявление на мужа в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается. В СУСК сообщали, что возбуждено уголовное дело по статье об истязании.

«(Подозреваемый — ред.) установлен, допрошен», — сказала собеседница агентства.

В правоохранительных органах региона уточнили РИА Новости, что речь идёт про бойца ММА, на которого жаловалась жена.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, мужчину пока не задержали, сейчас определяют подследственность дела.