Во Владивостоке допросили бойца ММА по делу об истязании жены

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля — РИА Новости.
Следователи допросили подозреваемого по делу об истязании девушки во Владивостоке, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
Ранее местная жительница поделилась в соцсетях, что два года её избивает муж — боец ММА. Были опубликованы фото со следами побоев на лице и шее. Со слов девушки, полиция якобы не реагирует на обращения. Краевое УМВД сообщило, что от потерпевшей поступило заявление на мужа в ноябре 2025 года, но результаты судебно-медицинского исследования после побоев в полицию не поступили, проверка продолжается. В СУСК сообщали, что возбуждено уголовное дело по статье об истязании.
«(Подозреваемый — ред.) установлен, допрошен», — сказала собеседница агентства.
В правоохранительных органах региона уточнили РИА Новости, что речь идёт про бойца ММА, на которого жаловалась жена.
Как сообщили агентству в правоохранительных органах, мужчину пока не задержали, сейчас определяют подследственность дела.