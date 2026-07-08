Приговор экс-главреду «Маяка» во второй раз пересмотрит Волгоградский облсуд

Напомним, Тамара Сидорова, которая обвинялась в получении взятки в крупном размере от саратовского олигарха Виктора Качуровского, в декабре 2025 года Котовским районным судом была приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки — 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова в течение пяти лет после окончания отбывания наказания не должна была заниматься журналисткой или издательской деятельностью. Также районный суд принял решение о конфискации в доход государства денежных средств в размере 375 тысяч рублей. При этом подсудимой была предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия — до 20 мая 2031 года. Решение суда было обжаловано Тамарой Сидоровой.