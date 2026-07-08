Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговор экс-главреду «Маяка» во второй раз пересмотрит Волгоградский облсуд

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции вернул на стадию апелляции дело.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции вернул на стадию апелляции дело бывшего главного редактора котовской газеты «Маяк» Тамары Сидоровой. Как сообщили на запрос ИА «Высота 102» в кассационной инстанции, его рассмотрит Волгоградский областной суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, Тамара Сидорова, которая обвинялась в получении взятки в крупном размере от саратовского олигарха Виктора Качуровского, в декабре 2025 года Котовским районным судом была приговорена к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафу в 3-кратном размере полученной взятки — 1,425 миллиона рублей. В качестве дополнительного наказания Тамара Сидорова в течение пяти лет после окончания отбывания наказания не должна была заниматься журналисткой или издательской деятельностью. Также районный суд принял решение о конфискации в доход государства денежных средств в размере 375 тысяч рублей. При этом подсудимой была предоставлена отсрочка в отбывании назначенного ей реального срока до достижения ее младшим ребенком 14-летия — до 20 мая 2031 года. Решение суда было обжаловано Тамарой Сидоровой.

В апреле 2026 года Волгоградский областной суд отменил обвинительный приговор. Уголовное дело в отношении Сидоровой было возвращено прокурору для устранения препятствий в расследовании дела. На решение облсуда была подана жалоба в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, который и вернул дело на новый пересмотр в апелляционную инстанцию.

В то же время саратовский олигарх Виктор Качуровский избежал реального наказания за дачу взятки в размере четверти миллиона бывшему замглавы Котово Борису Тарееву. По решению Котовского районного суда он получил 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 миллиона 250 тысячи рублей. Качуровский обжаловал приговор. А Волгоградский облсуд в феврале 2026 года по результатам рассмотрения апелляционной жалобы заменил лишение свободы на условное.

Еще один участник коррупционной схемы, экс-заместитель главы администрации Котово Борис Тареев во время судебного процесса подписал контракт с Минобороны на участие в СВО. Судебный процесс над ним в настоящее время приостановлен.