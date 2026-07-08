Омичу после приговора за покушение на убийство грозит срок за оскорбление судьи

Согласно обвинительному заключению, 20 февраля 2026 года в Шербакульском районном суде Омской области судья провозгласила обвинительный приговор в отношении Пахомова Ю. А. по ряду тяжких и особо тяжких преступлений, включая покушение на убийство, разбой и грабеж, назначив ему наказание в виде 11 лет 2 месяцев лишения свободы.
Не согласившись с законным решением суда, подсудимый, находясь в зале судебного заседания, оборудованном государственной символикой Российской Федерации, в присутствии адвоката, судебных приставов и сотрудников полиции, публично, в неприличной форме, с использованием грубой нецензурной брани оскорбил председательствующего судью. Своими действиями Пахомов Ю. А., по версии следствия, унизил честь и достоинство судьи, осуществляющего правосудие, и подорвал авторитет судебной власти, — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двух лет. Судебное заседание назначено на 15 июля 2026 года.