Пожар охватил предприятие после падения дрона в Краснодарском крае

В станице Смоленской Северского района Краснодарского края вечером 7 июля обломки беспилотника упали на производственную территорию, что вызвало возгорание. Информация о пострадавших не поступала, сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.
Пожар на предприятии локализован силами прибывших на место расчетов. Специалисты проводят осмотр поврежденных конструкций и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Работы экстренных служб продолжаются, угрозы для жителей близлежащих домов нет.
Воздушные гавани Уфы и Оренбурга приостановили приём и отправку воздушных судов на фоне угрозы БПЛА.
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