Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар охватил предприятие после падения дрона в Краснодарском крае

В станице Смоленской Краснодарского края зафиксировано возгорание на производстве из-за обломков БПЛА.

В станице Смоленской Северского района Краснодарского края вечером 7 июля обломки беспилотника упали на производственную территорию, что вызвало возгорание. Информация о пострадавших не поступала, сообщил региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Пожар на предприятии локализован силами прибывших на место расчетов. Специалисты проводят осмотр поврежденных конструкций и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Работы экстренных служб продолжаются, угрозы для жителей близлежащих домов нет.

Воздушные гавани Уфы и Оренбурга приостановили приём и отправку воздушных судов на фоне угрозы БПЛА.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше